Boyner'in en büyük ikinci mağazası metropol avm'de açıldı

10.09.2019 12:13

Boyner, en büyük ikinci mağazasını Metropol AVM'de açtığını duyurdu. 38 ilde 112 mağazaya ulaştıklarını söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "Yeni nesil mağazacılık konseptimiz ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemizle en çok seçeneği en keyifli ortamda en ayrıcalıklı fırsatlarla sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Mimar Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı Boyner Metropol mağazası, 3 kata yayılmış 7 bin metrekare alanda hizmet vermeye başladı. Mağazada, kadın, erkek, çocuk, spor, ayakkabı, çanta, kozmetik, aksesuar ve ev koleksiyonlarından 350 marka ve 230 bin adet ürün yer alıyor.

İstanbul'da Boyner Cevahir sonrasında en büyük ikinci mağazanın açıldığını belirten Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "Yeni nesil mağazacılık konseptimiz ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemizle en çok seçeneği en keyifli ortamda en ayrıcalıklı fırsatlarla sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için mağazalarımıza yenilerini eklemeye ve müşterilerimizin bizi görmek istedikleri önemli AVM projelerinde yer almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılan ve açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan Metropol AVM de bunlardan biri. Dekorasyonunda doğallığın hakim olduğu mağazamız; içinde bulunan cafe'si, çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi ince detaylarıyla müşterilerimize sıcak ve konforlu bir alışveriş imkanı sunuyor. Müşteri mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yaptığımız öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimize ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunarken, perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA