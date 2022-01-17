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Boyner'de üst düzey atama

Boyner'de üst düzey atama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boyner'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Boyner'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Metin Yılmaz, Boyner Büyük Mağazacılık Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak 10 Ocak itibarıyla göreve başladı.

METİN YILMAZ KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu Metin Yılmaz, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine Metro Group'ta başlayan Yılmaz, sırasıyla Metro Grossmarket Türkiye, Doğuş Holding D.ream, Media Markt Türkiye ve Gratis gibi önemli markalarda Bilgi Teknolojileri departmanlarına liderlik etti. Yılmaz, son olarak Almanya merkezli elektronik perakende şirketi Media-Saturn Holding GmbH'de Global Teknoloji Programı Direktörü görevini yürütüyordu. Yılmaz, Boyner Büyük Mağazacılık bünyesindeki yeni görevinde boyner.com.tr ve Morhipo dahil tüm satış kanallarında zengin bir müşteri deneyimi sunmayı hedefleyen All-line stratejisinde büyük rol oynayan teknoloji süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak. Metin Yılmaz evli ve bir çocuk babasıdır.


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Metin Yılmaz, Mağazacılık, Boyner, Ocak, Güncel, Haber

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