Boyner "Askıda İyilik" ile yüzleri güldürmeye davet ediyor

Boyner'in, 2016 yılından bu yana Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" projesi, özellikle bayram dönemlerinde duyarlı müşterilerden yoğun destek görüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, son yıllarda her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da "Şimdi iyilik yapma zamanı" diyor. Boyner, hediye vermenin, paylaşmanın arttığı bayram dönemlerinde müşterilerine bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlama fırsatı sunuyor. Tüketicilerin bayram alışverişlerine ekledikleri "Askıda İyilik" paketleri, Boyner ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Alışveriş yapsın yapmasın herkes Boyner mağazalarındaki kasalardan "Askıda İyilik" paketlerinden satın alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri 30 TL olarak satışa sunuluyor. Boyner de her bir paket için müşterileri ile aynı oranda katkı yapıyor.

Boyner, bu bayramda daha çok ihtiyaç sahibine destek olabilmek için tüm müşterilerini "Askıda İyilik" sosyal sorumluluk çalışmasının bir parçası olmaya davet ediyor.

"Perakende sektöründe iyilik hareketinin öncüsü olmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, şunları kaydetti:

"Boyner olarak 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri olan 'Askıda İyilik' ile ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışırken müşterilerimizin de iyilik yapmasına aracı oluyoruz. Bilinen bir sosyal sorumluluk katılımı olan 'Askıda' projesinin farklı örneklerini ülkemizde ve dünyada görüyoruz. Boyner olarak müşterilerimiz için 'Askıda iyilik' paketleri hazırlayarak bu hareketin perakende sektöründeki öncüsü olmayı hedefledik. 'Askıda İyilik' projesi ile bugüne kadar 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın iyilik paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Bayram dönemlerinde 'Askıda İyilik' paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu Kurban Bayramı'nda da Türkiye'nin 37 ilinde toplam 110 mağazamızda tüm gücümüzle iyilik hareketini büyüteceğiz. Müşterilerimizin de iyilik yolunda yanımızda olacağına inancımız tam."

