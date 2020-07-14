Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi Darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipteki darbeci Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi talebi reddedildi.

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan eski Binbaşı Fatih Şahin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile TSK'dan ihraç edilmişti. Komisyon'a başvuran Şahin, FETÖ dâhil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek kamu görevine iadesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Başvuruyu karara bağlayan Komisyon, Şahin'in kamuya iade talebini reddetti. Komisyon verilen ret kararında Şahin'in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği vurgusu yapıldı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin 2017'de verdiği ifadesinde "Karargâhın girişinden 10 metre önce, karanlıkta ağaçlığın içinden bize ateş açıldı. 'Ah' sesi duydum, bir siluetin düştüğünü gördüm. Geriye dönüp Semih Terzi'nin yaralandığını fark ettim. Kendi personelim sağ tarafa doğru ateş etmeye başladı. Sağ taraftan üzerimize doğru ateş ediliyordu. 'Dur' ihtarı olmadan ateş açıldı. Kendi ve personelimim can güvenliğini düşünerek refleks bir şekilde ateş açtım" demişti.