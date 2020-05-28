Böyle vicdansızlık görülmedi: Taksici doğum yapan kadını aracından böyle attı
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Böyle vicdansızlık görülmedi: Taksici doğum yapan kadını aracından böyle attı

Böyle vicdansızlık görülmedi: Taksici doğum yapan kadını aracından böyle attı Doğmak üzere olan bebeği ile sokakta kalan kadına komşuları yardım etti Anne bebeği sağlıklı şekilde kucağına aldı taksici ise gözaltına alındı Sokakta doğum yapan anne o anları anlattı Doğum yapan anneyi indiren...

28.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:01

Böyle vicdansızlık görülmedi: Taksici doğum yapan kadını aracından böyle attı

Doğmak üzere olan bebeği ile sokakta kalan kadına komşuları yardım etti

Anne bebeği sağlıklı şekilde kucağına aldı taksici ise gözaltına alındı

Sokakta doğum yapan anne o anları anlattı

Doğum yapan anneyi indiren taksici 10 TL'de para aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, çağırdığı taksici doğum başlayınca kendisini taksiden atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırken taksici ise gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi 5204 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu Ayşe Haşim(21), hastaneye gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bindikten sonra doğumu başlayan kadını gören taksi sürücüsü M.B.(54), kadının arabadan inmesini istedi. Eşiyle birlikte bir yandan doğum sancısıyla uğraşan kadın taksi sürücüsünün zorlaması sonrasında kanlar içinde araçtan indi. Başlayan doğumu sokakta sürdürmek zorunda kalan genç anneye ise eşi Mahmud Haşim ve komşuları yardım etti.

Taksicinin aracına almadığı anne bebeğini kucağına aldı

Takside başlayan ve sokakta devam eden doğum sonrası kordon bağı ile anneden ayrılmayan bebeği eve taşıyan komşuları, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve bebeği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan anne sağlıklı doğan bebeği ile bugün taburcu oldu.

Doğum yapan anneyi indiren taksici 10 TL'de para aldı

Taksici ile yaşadıkları korku dolu anları anlatan anne Ayşe Haşim, taksiye bindiğinde doğumun başladığını, bunu gören taksicinin ise kendilerini araçtan indirerek olay yerinden ayrıldığını anlattı. Baba Mahmud Haşim ise taksicinin tepkisine şaşırdıklarını ancak taksicinin kendilerini arabadan indirmesine rağmen 10 TL ücret istediğini, parayı alarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Yaşanan o anlar amatör kamerada

Taksici ile genç anne arasında yaşanan doğum anları ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde taksiden kanlar içinde inen anne, komşularının yardımı ile evin arka kısmına giderek doğuma devam ediyor. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve bebeğini alarak hastaneye kaldırıyor.

Görüntüleri çeken vatandaş o anlara tepki gösterdi

Çektiği görüntülerle olay anına tanık olan Emrah Kurt ise o anları anlattı. Olaya şaşırdığını anlatan Emrah Kurt, "Ben uyuyordum, eşim balkondaydı. Eşimin sesine uyandım. Balkona çıktığımda kadının sancısı tutmuş hamileymiş, taksi çağırmışlar. Doğum yaklaşıca taksici herhalde korktu, taksiye almak istemedi geri indirdi. Kadın geri indikten sonra taksici basıp gitti. Kadın, sonra evine girdi. Çok kötüydü, kadını tutarak götürdüler. Ambulans geldikten sonra hemşire doğumu gerçekleştirdi içeride. Ambulansa alıp götürdüler. Çok üzücü bir durumdu. Benim arabam olsaydı kandı mandı demeden götürürdüm. Çok üzüldüm" dedi.

Taksi sürücüsü gözaltına alındı

Öte yandan olayın ardından hamile kadını aracından indiren M.B.adlı sürücü ise Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Böyle vicdansızlık görülmedi: Taksici doğum yapan kadını aracından böyle attı

Kaynak: İHA

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