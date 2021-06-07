Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar
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Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da tarihin en zor seçimlerinden biri gerçekleştiriliyor. Ancak seçimlere, siyasilerin sözleri değil, mafyaların ve kartellerin yaptıkları damga vurdu. Karteller, Meksikalıların oy kullandığı binalara bıraktıkları kesik kafa ve kesik kollarla mesaj verdi.

Amerika kıtasının siyasi bakımdan en hareketli ülkelerinden biri olan Meksika'da tarihin en sorunlu seçimlerinden biri yaşanıyor. Meksika'da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti.

KARTON KUTUNUN İÇİNDEN KESİK EL ÇIKTI

Vatandaşların sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladığı ülkede, karteller tarafından gerçekleştirilen girişimler, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Seçimler nedeniyle etkilerini göstermek isteyen karteller, Meksika'nın Amerika sınırına yakın olan Tijuana şehrinde oy kullanılan binaya, içerisinde kesik insan eli ve insan ayağı olan bir kutu attı.

KESİK İNSAN KAFASI DA BIRAKTILAR

Kartellerin, seçimlere yönelik eylemlerinin bununla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Karteller, bu sefer oy kullanılan bir başka binaya giderek, kesik insan kafası bıraktı. Polis ekiplerinin, acilen kutuları olay yerinden kaldırdığı ve rutin kontrolü sağladığı öğrenilirken, kesik insan kafası ve ellerine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ETKİLERİNİ KANITLAMAK İSTİYORLAR

Kartellerin, oy kullanılan binalara kesik insan eli ve kafası atarak, kendilerini hatırlatmayı amaçladığı bildirildi. Karteller, bu yolla ülkedeki birçok alanda kendilerinin de varlık sürdürdüğünü göstermek istiyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre yürütülen soruşturma kapsamında henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.

DEVLET BAŞKANININ PARTİSİNE SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan Meksika'da dikkat çeken bir olay daha gerçekleşti. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Yeniden Kalkınma partisinin Mexikali şehrindeki ofise bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Sinaloa şehrinde de oy kullanılan bir binayı basan silahlı kişiler, oy verme işlemi sırasında kullanılan elektronik materyalleri silah zoru ile çaldı.

5 KİŞİ SALDIRIDA ÖLDÜ

Meksika'daki seçimler sırasında can kayıpları da yaşandı. Seçim günü gece yarısı Chiapas eyaletinde seçim için malzeme taşıyan bir kamyonet, Arellano Buenavista kasabası civarında silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü. Düzenlenen saldırıda kamyonetteki 5 kişi öldürüldü. Puebla eyaleti Tlachichuca kentinde gerçekleştirilen üç ayrı silahlı saldırıda ise can kaybı yaşanmadı.

Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar
Meksika'da kanlı seçim! Sandık başında bekleyenlere ceset parçası fırlattılar
Meksika'da kanlı seçim! Sandık başında bekleyenlere ceset parçası fırlattılar
Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü
Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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