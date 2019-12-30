: Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı

30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:11

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, kültürel tanıtımı için "Hayde Dernekpazarı" isimli müzikal tanıtım klibi hazırladı. Klipte ünlü sanatçılar da yer alırken klip yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

HER KESİMDEN İLÇELİ KATILDI

Dernekpazarı Kaymakamlığının koordinesiyle gerçekleşen ve 1 yılı aşan çekim ve montaj süreci sonunda hazırlanan klipte ilçenin türküleri seslendirildi. Klipte sanatçılar, 7'de 70'e Dernekpazarı'nın farklı kesimlerinden işçiler, esnaflar, ev hanımları, emekliler, öğretmenler, iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra Dernekpazarlı Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız da yer aldı.

BAKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Kaymakam Yıldız ve Dernekpazarı halkı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan klibe olan desteğinden ötürü, Dernekpazarlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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