Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı - Haberler
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Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı.

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BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı. Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.

O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı. - BURSA

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

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