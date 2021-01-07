"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor

Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma dünya evine giriyor. Daha önce dört kez evlenen Serengil, beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Seren Serengil, sürpriz evlilik haberini "En yakın arkadaşıma evet dedim" notuyla duyurdu. Seren, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Böyle giderse yaza çıkamam" demişti.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'den sürpriz bir haber geldi.

YAKIN ARKADAŞIYLA EVLENİYOR

Serengil, yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ünlü sunucu, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu.

"ELİ ELİME DEĞMEDEN EVET DEDİM"

Instagram'dan mutlu haberi duyuran Serengil, "İlk defa ezber bozdum. Sevgili olmadan, eli elime bile değmeden evlenme teklifine evet dedim. Anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan oluyorsun. Bana artık huzur anlayış iyi niyet arkadaşlık lazım. Aşkta gelirse başımın üstünde yeri olsun. Bu sefer ezber bozdum en yakın arkadaşıma evet dedim" ifadelerini kullandı.

Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

BEŞİNCİ DEFA EVLENECEK

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve iki yılın ardında boşanmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan sanatçının bu evliliği de üç yıl sonra sona ermişti. Serengil, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yapmıştı. 8 yılın ardından ise Yaşar İpek ile evlenmiş ve boşanmaları da olaylı olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.