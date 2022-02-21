Boyanacak ayakkabı neredeyse o orada

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mobil ayakkabı boyacılığı yapan Ali Karaca, ekmek parası için mesafe ve saat düşünmeden 24 saat kentin sokaklarında geziyor.

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Ali Karaca, mesleğine farklı bir boyut kazandırdı. Elektrikli motosikleti ile müşterisinin ayağına kadar giden Karaca, mesafe ve zaman tanımadan günün her saati çalıştığını ifade ediyor. Kendini nöbetçi eczaneye benzeten Karaca'ya müşterileri telefon ile ulaşıyor. Çevresine bol bol kartvizit dağıtan ayakkabısı boyacısı, motosikletinin arkasına dahi kartvizit takarak müşterilerine ulaşmayı hedefliyor. 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ali Karaca'nın enerjisi ve azmi çevresi tarafından dikkat çekiyor.

"Çalışanın Allah rızkını verir"

Günün her saatinde işini severek yaptığını belirten Karaca, "Seyyar ayakkabı boyacılığı yapıyorum, müşterinin ayağına kadar hizmet götürüyorum. Ayakkabısını boyatacakların benim ayağıma gelmesine gerek yok yani. Uzaklık benim için hiç önemli değil, önemli olan müşteri memnuniyeti. 40 yıldır bu şekilde ayakkabı boyuyorum. Dediğim gibi kilometre fark etmeden 7/24 nöbetçi eczane gibi çalışıyorum. Benim için müşterinin yaptığım işi beğenmesi çok önemli. Bunun dışında kullandığım malzemenin kaliteli olup olmadığına ve boyayı ayakkabıya emdirmeye dikkat ediyorum. İşçiliğim güzel olmalı yani yaptığım işin hakkını vermeye çalışıyorum. Bana göre çalışmakta bir ibadettir ve çalışanın Cenabı Allah rızkını verir" dedi.

"Yaşama sevincinden bir şey kaybetmeyen bir arkadaşım"

Ali Karaca'nın devamlı müşterisi olan Tahsin Abaza ise, onun çok çalışkan bir yapısı olduğunu belirterek, "Yıllardan beri çalışıyor, sürekli milletin hizmetinde. Telefonla aradığında anında gelir. Ben de yıllardan beri müşterisiyim. Enerjik, neşeli hiç yaşama sevincinden bir şey kaybetmeyen bir arkadaşım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR