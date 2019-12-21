Boyalıca Camii'nde sabit oturaklar kaldırıldı

21.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:01

Bursa'nın İznik ilçesinde camilerden sandalyeler kaldırılmaya başlandı.



Boyalıca Merkez Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesiyle sabit oturaklar kaldırıldı, yerine katlanabilir tabureler geldi. İhtiyaç olması halinde vatandaşların katlanabilir taburede namazını kılabileceği bildirildi. İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş, 20 Aralık 2019 Cuma gününden sonra katlanabilir tabure ile namaz kılma uygulamasını başlattıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA