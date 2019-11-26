Boyabat'ta Kaymakam Aksoy öğretmenlerle bir araya geldi

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Aksoy, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu söyledi.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenleri saygıyla andıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz, çocuklarımızı aklın ve bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan siz öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

Programa, İlçe Jandarma Komutamı Teğmen Murat Keskin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dağistan Çağıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA