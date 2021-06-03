Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı
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Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı

Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Boyabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, burada yaptığı konuşmada, bir birinden değerli eserlerin ortaya çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çetin, eserlerin daha fazla kişiye ulaştırılması noktasında gereken desteği vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Açılışını yaptığımız sergideki özel ve güzel eserlerin ortaya çıkması bayan kardeşlerimizin yeteneklerini gösteriyor. Her sınıfta farklı farklı güzellikte, otantik eserleri gördük. Beklentilerimizin de üzerinde güzellikteki eserler bizleri fazlasıyla memnun etti. Geçmişte kullanılan giysi, ev eşyası gibi eserlerin sergilenmesi de çok anlamlı. Bu eserler bizim geçmişimizin güzelliğini yansıttığı gibi unutulmamasını ve yaşatılmasını sağlıyor.Eserlerin görülmesi yanında el emeği göz nuru bu eserlerin pazarlanması da çok önemli. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı istiyoruz."

Açılışa, Kaymakam Çetin'nin yanı sıra, Belediye Başkanı Vekili Şinasi Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı
Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı
Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı
Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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