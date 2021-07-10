Boyabat'ta 4,1 milyon liraya mal olan Canlı Hayvan Pazarı tamamlandı

Boyabat ilçesinde 2020 tarihinde inşasına başlanan Boyabat Canlı Hayvan Pazarı'nın yapımı tamamlandı.

Boyabat ilçesinde 2020 tarihinde inşasına başlanan Boyabat Canlı Hayvan Pazarı'nın yapımı tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu IFAD tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Sinop Valiliği, Boyabat Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Daylı köyü mevkisinde yapımına başlanan 500 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan kapasiteli Boyabat Canlı Hayvan Pazarı'ndaki çalışmaların sona erdiği belirtildi.

Tesise İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İlçe Tarım Orman Müdürü Murat Usta ve Boyabat Belediyesi personeli tarafından ziyaret gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, "Bölgemizin ihtiyacı olan ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak hayvan pazarının faaliyete geçmesi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından ticaretin hijyenik şartlarda ve kontrollü olarak yapılmasına katkı sağlanacaktır. Canlı hayvan pazarı sayesinde üreticilerimizin hayvanlarını sağlıklı şekilde pazarlamaları, tüketicilerimizin de kolay şekilde bu hizmete ulaşmaları mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Alanda üstü kapalı padok alanı, karantina binası, rampalar, dezenfektan ünitesi, kantar, veteriner karantina binası, otopark ve sosyal donatıların bulunduğu aktarılan açıklamada, 4 milyon 110 bin 175 liraya mal olan Boyabat Canlı Hayvan Pazarı'nın ruhsatlandırılma çalışmalarının yapılmasıyla kısa zamanda faaliyete geçirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun