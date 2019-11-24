Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:15

Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Program, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda Sarıağaççayırı Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladıkları etkinliklerle devam etti.

Konuşmanın ardından şehit olan ve vefat eden öğretmenler için Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu.

Öğrencilerin günün anlamıyla ilgili şiirlerini okumaları, oratoryo ve gösterilerin ardından emekli öğretmenlere hizmet belgeleri sunuldu.

Program ödül töreniyle sona erdi.



Etkinliklere, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutamı Teğmen Murat Keskin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dağistan Çağıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA