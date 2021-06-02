Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, deposunda çıkan yangın sonrası tarım araçları zarar gören çiftçiyi ziyaret etti.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, deposunda çıkan yangın sonrası tarım araçları zarar gören çiftçiyi ziyaret etti.

Çiftçi Abdullah Eker'i, Okçumehmetli köyündeki evinde ziyaret eden Çetin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eker ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çetin, yangın sonucu mağdur olan Eker ailesine ahır yapımı ile makine ve ekipman desteği yapılacağını belirtti.

Eker de ziyareti ve desteklerinden ötürü Kaymakam Çetin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun