Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret
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Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret

Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, deposunda çıkan yangın sonrası tarım araçları zarar gören çiftçiyi ziyaret etti.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, deposunda çıkan yangın sonrası tarım araçları zarar gören çiftçiyi ziyaret etti.

Çiftçi Abdullah Eker'i, Okçumehmetli köyündeki evinde ziyaret eden Çetin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eker ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çetin, yangın sonucu mağdur olan Eker ailesine ahır yapımı ile makine ve ekipman desteği yapılacağını belirtti.

Eker de ziyareti ve desteklerinden ötürü Kaymakam Çetin'e teşekkür etti.

Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret
Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret
Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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Boyabat Kaymakamı Çetin'den yangın mağduru çiftçiye ziyaret - Haberler
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