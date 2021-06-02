Boyabat ilçesinde çilek hasadı etkinliği düzenlendi
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Boyabat ilçesinde çilek hasadı etkinliği düzenlendi

Boyabat ilçesinde çilek hasadı etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde çilek üretim sezonu açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Boyabat ilçesinde çilek üretim sezonu açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çattepe köyünde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçelerinde çilek üretimin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların önemli gelir kaynağı haline gelen çilek üreticilerine gerekli desteklerin verilmeye devam ettiğini vurgulayan Çetin, "Devletimiz her zaman üreten, katma değer kazandıran üreticilerimize destek olmaktadır. Gerek makine ekipman, soğuk hava deposu, soğutuculu araç gibi çilek üretimi yapan üreticilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilmek için başvurularını yapsınlar." dedi.

Çetin, konuşmasının ardından beraberindekiler ve çilek üreticileriyle sezonun ilk çilek hasadını da gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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