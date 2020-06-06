Boya için çıktığı iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı
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Boya için çıktığı iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de 8 katlı binanın dış cephesini boyarken bastığı tahtanın devrilmesi sonucu iskelede asılı kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:05

Mersin'de 8 katlı binanın dış cephesini boyarken bastığı tahtanın devrilmesi sonucu iskelede asılı kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tarsus ilçesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki binanın dış cephesini boyayan Mehmet Kıldın, iskelede bastığı tahtanın devrilmesi sonucu 7. kattan düşme tehlikesi geçirdi.

İskele demirlerine tutunan Kıldın'ı görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Boya için çıktığı iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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