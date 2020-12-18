Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu
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Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu

18.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:07
Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konuldu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konuldu. Kaptanın da aralarında bulunduğu 6 tekne personeline, 30 bin lira cezai işlem uygulandı.

Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi. Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde, boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konularak yem fabrikasına gönderildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve 5 tekne personeline toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı.


Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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