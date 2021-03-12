Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
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Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı

12.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:54
Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen,Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen,Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Çıplak Adası önlerine geldiğinde su almaya başladı. Kaçak göçmenler de adaya çıkarak ulaşarak Sahil Güvelik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 27 kaçak göçmen, Ayvalık'a getirildi. 


Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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