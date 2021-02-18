Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.02.2021 01:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:37
Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Peki, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı Boston'da TD Garden'da oynanacak. Washington Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HDkanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 01:37:20. #1.15#
title