Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Peki, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı Boston'da TD Garden'da oynanacak. Washington Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HDkanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BOSTON CELTICS - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Boston Celtics - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.