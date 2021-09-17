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Bostanlıspor tenis 12 yaşta kürsüye çıktı

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Bostanlıspor tenis 12 yaşta kürsüye çıktı

İzmir Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 8-12 yaş İzmir İl İzmir'in Kurtuluşu Turnuvasına ilk kez katılan Bostanlıspor katıldığı 12 yaş grubunda başarılı oldu.

Örnekköy UTEM'de yapılan turnuvada 12 Yaş Grubunda mücadele eden Bostanlıspor'lu tenisçilerden Rüzgar Yüce Erkeklerde birinciliği elde etti. Ömür Yusuf Özyurt ikinci, Çağan Epik üçüncü, Aziz Rüzgar Özkök dördüncü oldu.

Kadınlar 12 Yaşta Zeynep Fatma Aras birinci, Eda Tuğay ikinci, Eda Suluova üçüncü ve Azra Su Altun da dördüncü olma başarısı gösterdi.

Bostanlıspor'un dereceye giren 12 yaş grubu tenisçilerine, Gode Cengiz Spor Tesisleri kortlarında yapılan mini törende kulüp başkanı Avni Erboy, "Fair Play Kervanı" adlı kitabını hediye etti. Sporcularını kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Erboy gibi, tenis antrenörü Pelin Kalyoncu Ekşisu da öğrencilerini kutladı.

Ekşisu "Öncelikle ailelerinizi kutluyorum. Sizleri çok iyi yetiştiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyorum. İlk turnuvanızda başarılı olmanın yanı sıra teniste geleceğiniz olduğunu gösterdiniz. Daha ciddi ve fair play olgusunu unutmadan çalışırsanız kazanan da siz olacaksınız" dedi.

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