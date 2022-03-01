Bostanlıspor Muay Thai'de 2 şampiyon çıkardı

Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan Bostanlıspor 2 şampiyonluğun yanında bir de ikincilik elde etti. Antrenör Aytaç Uyanıker'ın şampiyonaya hazırladığı minik ve yıldız sporculardan Yaşar Atik minikler 44 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde etti.

Yıldızlar 42 kiloda Tarık Ziya Senaras da başarılı maçlar sonucunda rakiplerine üstünlük kurdu ve Bostanlıspor'a ikinci şampiyonluğu getirdi.

Minikler 32 kiloda finale yükselen Can Habacı finalde tecrübeli rakibiyle başa baş mücadele etmesine karşın ringden yenik ayrılınca ikincilikle teselli buldu.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, kulüplerinin sportif başarısını çeşitli branşlara yaydığını ifade ederken, "bize bu konuda büyük cesaret veren ve destek olan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Suat Korkmaz'a çok teşekkür ederiz. Bundan böyle alt yapıdan kendi sporcularımızı yetiştirmeye devam ederek şampiyonluk kürsülerini işgal edeceğiz. Bu 2 şampiyonluğu Suat Korkmaz müdürümüze armağan ediyoruz" dedi.

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