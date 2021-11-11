İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizin yüzeyini yeşil renge kaplayan deniz marulları tamamen temizlendi.

Geçen ekim ayında Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. Sudaki azot ve fosfat miktarına bağlı olarak marullar yayılırken, sahil tamamen yeşil renge büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler deniz marullarını temizlemek için denizden ve karadan çalışma yürüttü. Yüzer ekskavatör ile denizden, iş makineleri ve çeşitli ekipmanlarla karadan yürütülen çalışmalar neticesinde deniz marulları sahilden tamamen temizlendi. İzmir Körfezi'nin yeniden mavi renge bürünmesinin ardından temizlik çalışmaları son buldu.