Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
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Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bostancı Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi.

Bostancı Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, su altı kamerasıyla ve drone ile görüntülendi.

Özellikle son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan deniz salyası yoğunlaşmaya devam ediyor. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, yoğun koku ve çevre kirliliğine neden oldu. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz canlılarına zarar verirken balıkçıların da ağlarına yapışarak zorluk yaşatıyor. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Bostancı Sahili'ndeki son durum, su altı kamerası ve drone ile görüntülendi.

"İnsanlar artık deniz salyasını görmek istemiyor"

Esnaf Ali Aydın müşterilerin durumdan rahatsız olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar önceden burada zevkle otururdu. Şu an ise deniz salyaları nedeniyle kimse buraya gelerek vakit geçirmek dahi istemiyor. Buralar çok kötü oldu. Temizlenmesi gerekiyor. Deniz resmen devir daim yapmıyor. Sadece müşteriler değil, balıkçılar da bu durumdan şikayetçi. Çünkü insanlar balık almaktan da çekiniyor" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç - Aykut Zor/İHA)

Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi
Bostancı Sahili'nde deniz salyası yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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