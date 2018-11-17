Bostancı: "Ak Parti'nin Yaklaşımı, Önce Milleti Güçlü Kılmak Oldu"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "AK Parti'nin yaklaşımı, 16 yıl boyunca, güçlü devlet için önce milleti güçlü kılmak oldu." dedi.

Bostancı, Amasya'nın Göynücek içesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 110 konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu tür yatırımların temelinin, betonla değil fikirle atıldığını söyledi.

Göynücek'te yaşayanların da standartları yüksek evlerde hayatlarını sürdürmesini istediklerini dile getiren Bostancı, "Bu evlerdeki çocuklar, okula giderken daha iyi şartlarda okusunlar istiyoruz. Ülkenin geleceğine, kalemlerini açtıkları gibi keskin bir kılıç gibi hazırlansınlar." diye konuştu.

Yatırımları, devletin ve milletin kaynaklarını kullanarak yaptıklarını anlatan Bostancı, "Bizim yaptığımız sadece mihmandarlık. Burada çalışanlar, inşaatı yapanlar, evlerin parasını ödeyen kardeşlerimiz var. Zaten hepsi bir araya gelince bu işler oluyor. AK Parti'nin yaklaşımı, 16 yıl boyunca, güçlü devlet için önce milleti güçlü kılmak oldu. Bu uğurda çalıştı, uğraştı. Yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin de emeği geçenlere teşekkür ederek, ev alanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu şekilde oturmalarını temenni etti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.

Törene Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilli Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.