Boşnak sinema oyuncusu Haskovic, Gazze'de masum sivil ve çocukların öldürülmesini kınadı Açıklaması

Bosna Hersek'in ünlü sinema oyuncularından Adnan Haskovic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Bosna Hersek'in ünlü sinema oyuncularından Adnan Haskovic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Haskovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in silahsız siviller ve masum çocuklara yaptığı saldırılan mazereti olamayacağını ifade ederek, "Hepsinin planlı ve amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Erkek, kadın ve çocuklara yapılan bu zulmü, terörü, saldırıları ve gözaltıları filmlerde bile göremezsiniz." dedi.

İsrail'i destekleyenlerin nasıl bir ruha sahip olduğunu anlayamadığını söyleyen Haskovic, "Son günlerde İsrail'in Hamas'tan gelen saldırılara cevap verdiği gibi hikayeler dönüyor. Hamas'ın bu kadar büyük gücü olsaydı Filistinliler yıllarca taşlarla savaşıyor olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Haskovic, insanların empati kurma duygusunu kaybettiğine dikkati çekerek, "Bizler de 1992-1995'te Bosna Hersek'te yaşanan savaşta yapılan tecavüz, soykırım, öldürme ve zulme karşı gözlerin kapandığı günleri yaşadık." diye konuştu.

İsrail'in yaptıkları karşısında insanın kendini güçsüz hissettiğine işaret eden Haskovic, "Yardım etmek istiyorum ama benim gücüm yetmiyor. Gücü yetenler de hiçbir şey yapmıyor. Allah'a sığınıyorum. Bu dünyada cezasını çekmeyenleri ahiret bekliyor." ifadesini kullandı.

Haskovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine ilişkin, "Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) İsrail'e destek mesajı gönderdi. Bosna Hersek'in sahip olduğu karmaşık siyasi yapı da artık şaşırtmıyor. Bunlar küçük siyasi oyunlar." dedi.

Haklı tarafta olan Filistinlilerin zafer kazanacağına inandığını söyleyen Haskovic, "Filistinliler gerçek birer mücadeleci. Hepimize örnek olmalılar. Mücadeleyi büyük ve teknolojisi olanlar değil aksine küçük olanlar kazanır. Buna tarihte birçok kez tanık olduk. Süreç acılı ancak kazanan Filistin olacak." diye konuştu.

Haskovic, Bosna Hersek'teki savaşın sona ermesinden 25 yıl geçmesine rağmen mücadelenin devam ettiğini anımsatarak, her zaman bir yerlerde iyi insanların var olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Zorlak