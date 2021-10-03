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Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin "Zilha teyze"si toprağa verildi

AA / Vesna Besic - Haberler | Güncel
Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin

Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'teki savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilka Seta, başkent Saraybosna'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bosna Hersek'te "Zilha teyze" olarak bilinen ve ülkede 1992-1995'teki savaşta kurduğu aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibinin karnını doyuran Zilka Seta, başkent Saraybosna'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2019'da "İyilik Ödülü"ne layık görülen 69 yaşındaki Seta, 1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Seta, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Bakije Mezarlığına defnedildi.

Seta, savaşın başladığı 1992'de kurduğu ve yaklaşık 30 yıldır işlettiği aşeviyle ihtiyaç sahiplerinin karnını doyururdu ve Türkiye sevdasıyla tanınırdı.

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin Zilha teyze si toprağa verildi

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin Zilha teyze si toprağa verildi

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin Zilha teyze si toprağa verildi

Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin Zilha teyze si toprağa verildi

AA / Vesna Besic - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerinin 'Zilha teyze'si toprağa verildi - Haberler
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