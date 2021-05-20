Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak
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Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak

Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak
Anadolu Ajansı / Vesna Besic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı'na, Türkiye'den 16 hastanenin katılacağı bildirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı'na, Türkiye'den 16 hastanenin katılacağı bildirildi.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve bu sene ikincisi düzenlenen fuara katılacak hastaneler, en yeni sağlık teknolojilerini ve tedavilerini, ziyaretçilerin bilgisine sunacak.

Fuara ilişkin, AA muhabirine bilgi veren Sercan Calto, Türkiye ile Bosna Hersek'in sağlık sektöründe oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bizler Go Fuarcılık olarak 2019'da ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu sene ikincisini gerçekleştirmek için Saraybosna'dayız." dedi.

Türkiye'den bu sene 16 hastanenin fuara katılacağını söyleyen Calto, "Bosna Hersek'ten de 2 hastane katılacak. Hastanelerimiz, Bosna Hersek halkına, teknolojilerini ve yaptıkları hizmetleri anlatma imkanı bulacak." diye konuştu.

Calto, Türkiye'nin, Bosna Hersek'i teşvik noktasında önemli bir yere koyduğuna işaret ederek, Türkiye'nin özellikle son dönemde sağlık alanında attığı adımların, Bosna Hersek'te tanıtılmasının amaçlandığını kaydetti.

Salgın döneminde, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye sağlık alanında yoğun bir ilginin olduğunu aktaran Calto, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Saraybosna'daki bir otelin konferans salonunda düzenlenecek fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak
Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak
Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak
Bosna Hersek'teki Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 16 hastane katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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