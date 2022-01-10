Bosna Hersek'te yasa dışı "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlaması, provokasyonu artırdı

Bosna Hersek'teki Sırplar tarafından anayasa aykırı olmasına rağmen kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü", ülkede başta Boşnaklar olmak üzere Sırp olmayan diğer vatandaşlara yönelik provokasyonları artırdı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayan vatandaşlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşandı.

Bosna Hersek'in Brcko şehrinde taraftar grubu "Sindikat", 8 Ocak Cumartesi gecesi ellerinde meşaleler ile şehrin sokaklarını trafiğe kapattı. Grup, Srebrenitsa soykırımına ait anıtlara zarar verdi.

Prijedor şehrinde ise bir grup vatandaş, savaş suçlusu Ratko Mladic'in onuruna şarkılar söyledi.

Foça'da Mladic'in onuruna bayraklar açıldı.

Gacko'da etnik gruplar arasında nefret ve hoşgörüsüzlüğü kışkırtan ve Müslümanları aşağılayan ifadelerin yer aldığı "Seni sevmiyorum Aliya çünkü vahşisin" şarkısı hoparlörlerden dinletildi.

Janja'daki Atik camisi önünde 6 Ocak Perşembe günü silah sesleri duyuldu. Görgü tanıklarına göre bir grup, araçlarıyla Bijeljina-Zvornik kara yolu üzerinde durarak sabah namazından çıkan Müslümanlara hakaretler etti.

Öte yandan, dün Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü, "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti gününün" tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

AA / Bedrudin Brljavac - Son Dakika Haberleri

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