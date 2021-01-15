SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı

15.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:20

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Velika Kladusa şehrinde nehre düşen bir kadın bölgedeki göçmenler tarafından kurtarıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Velika Kladusa şehrinde nehre düşen bir kadın bölgedeki göçmenler tarafından kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup göçmenin Kladusnica Nehri'ne girerek, suyun sürüklediği kadının hayatını kurtardığı görüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, Velika Kladusa şehrinde yaşayan 57 yaşındaki kadının önce şehirdeki hastaneye kaldırıldığı, ardından Bihaç'taki kanton hastanesine sevk edildiği aktarılırken, kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaşadıkları ağır koşullara ve bölgedeki sert kış şartlarına rağmen suya girip kadının hayatını kurtaran göçmenlerin bu davranışı takdir topladı.

Bu arada, bölge polisinin kadının nehre nasıl düştüğü ile ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmayı hedefleyen göçmenler, son yıllarda geçiş ülkesi olarak Bosna Hersek'e yönelirken, özellikle Bosna Hersek'in Hırvatistan ile sınırının olduğu Bihac ve Velika Kladusa şehirlerinde halen binlerce göçmen bulunuyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te nehre düşen kadını göçmenler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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