SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi.

"Hayat Mücadelesi" sloganıyla parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) hükümetinin istifasını istedi.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla arttığına dikkati çeken göstericiler, ülkeye girişte herkes için negatif PCR testinin zorunlu kılınmasını talebinde bulundu.

Gösterinin organizatörlerinden Maja Gasal Vrazalica, aşı tedariki noktasında Bosna Hersek'in daha ciddi hareket etmesi gerektiğini belirterek, taleplerinin 13 Nisan'a kadar gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericilerden Nejra Latic Hulusic, salgının başından beri ülkedeki sadece siyasi atışmaların yaşandığını kaydederek, "Bir yıldır yetersiz kalan hükümeti dinliyoruz. Artık sokağa çıkma vakti geldi. Sağlık hizmeti yok. Aşı yok." diye konuştu.

Aida Feraget ise Bosna Hersek'te her gün 50'den fazla insanın Kovid-19 yüzünden yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Bu sayı savaştan bile daha fazla. Hükümetin şu andaki görevi istifa etmek." dedi.

Parlamentodan FBiH hükümetine kadar yürüyen grup, üzerinde "İstifa", "Devletle oynuyorsunuz ama oyun bitti", "Herkes sokaklara", "Aşılar nerede?", "Yeter artık" yazılı dövizler taşıdı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'e şu ana dek sadece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin hibe ettiği aşılar ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen az sayıda aşı ulaştı.

Kitlesel aşılama çalışmalarının başlatılması ve aşı tedariki noktasında geç kalınması, hem devlet hem de entite düzeyinde hükümetlerin eleştirilmesine neden oldu.

Ülke genelinde vaka sayılarına orantılı olarak hastanelerdeki doluluk oranının da artması, ciddi bir sorun teşkil ediyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

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