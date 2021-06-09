Bosna Hersek'te 3.300.000'Den Fazla Kayıtlı İnternet Kullanıcısı Bulunuyor
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Bosna Hersek'te 3.300.000'Den Fazla Kayıtlı İnternet Kullanıcısı Bulunuyor

Bosna Hersek'te 3.300.000'Den Fazla Kayıtlı İnternet Kullanıcısı Bulunuyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bosna Hersek İletişim Düzenleme Kurumu'nun tahminine göre, geçen yılın sonunda ülkede kayıtlı internet kullanıcı sayısı 3. 336. 591 kişiye, internet kullanım oranı ise %94, 49'a ulaştı.

Bosna Hersek İletişim Düzenleme Kurumu'nun tahminine göre, geçen yılın sonunda ülkede kayıtlı internet kullanıcı sayısı 3. 336. 591 kişiye, internet kullanım oranı ise %94, 49'a ulaştı. İnternet kullanıcılarına yönelik yıllık anket sonuçları raporuna göre 2020 yılında Bosna Hersek'te 770. 775 internet abonesi bulunuyordu. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam 60 internet servis sağlayıcısı faaliyet gösteriyordu. En yaygın internet erişim türleri %53, 43 abone sayısı ile HDSL ve %33, 47 abone ile kablo erişimiydi.

Veriler, Bosna Hersek'te genişbant internet kullanımının sürekli arttığını ve son kullanıcılara sağlanan hizmetlerde iyileşme yaşandığını gösteriyor.

Kaynak: BH Business Daily

Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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