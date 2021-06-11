Bosna Hersek, Kovid-19'u atlatan veya aşı olanlar için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
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Bosna Hersek, Kovid-19'u atlatan veya aşı olanlar için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Bosna Hersek, Kovid-19'u atlatan veya aşı olanlar için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında ülkeye girişte ibraz edilmesi istenen negatif PCR testi zorunluluğunu kısmi olarak kaldırdı.

Bosna Hersek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında ülkeye girişte ibraz edilmesi istenen negatif PCR testi zorunluluğunu kısmi olarak kaldırdı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinden yapılan açıklamada, 14 ila 180 gün önce Kovid-19'u atlatan veya en az 14 gün önce aşı işlemini tamamlamış olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişte, negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi.

Hastalığı atlatmayan veya aşı olmayan yolcuların ise negatif PCR veya antijen testi ibraz ederek ülkeye giriş yapabileceği kaydedilen açıklamada, Avrupa'dan gelen yolcuların testlerinin varıştan önceki 48 saatte, diğer ülkelerden gelen vatandaşların ise varıştan önceki 72 saatte yapılmış olması gerektiği belirtildi.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 30 yeni vaka tespit edilirken, 6 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 204 bin 597'ye ulaştığı ülkede, salgının başından bu yana 9 bin 479 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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