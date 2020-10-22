Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından İsmet Kasumagiç öldü
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Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından İsmet Kasumagiç öldü

22.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:22
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından İsmet Kasumagiç öldü

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından Prof. Dr. İsmet Kasumagiç 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından Prof. Dr. İsmet Kasumagiç 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, dedesi İsmet Kasumagiç'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Henüz 15 yaşında, eski Yugoslavya Krallığı döneminde ana amacı ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katılan Kasumagiç, 1983 yılında "Saraybosna Süreci" olarak bilinen tarihi davada Aliya İzzetbegoviç ile birlikte ifade suçundan hapse atılan isimler arasında yer aldı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından biri olan Kasumagiç, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk hükümetinde bakanlık da yaptı.

Uzun yıllar Boşnak Lidere dava arkadaşlığı yapan Kasumagiç, yakın dönemin en önemli Boşnak aydınları arasında yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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