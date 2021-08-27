Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ülkesinin gelişmesi konusunda partnerlerinin Batı'ya, kendisinin ise sadece Erdoğan'a güvendiğini ifade etti. Yaptığı açıklamada Dodik, Batılı ülkelerin sadece konuştuğunu ve Bosna Hersek için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Programı kapsamında Bosna Hersek'e ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Balkanlardaki güncel görüşmeler ve Afganistan'daki son durum hakkında konuşan Erdoğan'dan sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik açıklamalarda bulundu.

"BATILI ÜLKELER YALNIZCA KONUŞUYOR"

Yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin yalnızca konuştuğunu ve Bosna Hersek hiçbir şey yapmadığını ifade eden Dodik, "Ben yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum." dedi.

"BEN SADECE ERDOĞAN'A GÜVENİYORUM"

Milorad Dodik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki dostlarımıza şunu belirtmek istiyorum. Bize yardım etmeniz gerekiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben gerçekten size çok güveniyorum. Buradaki partnerlerim Batı'dan gelip laf yapan kişilere güveniyorlar, ben onlara güvenmiyorum."

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Emre İliksiz
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