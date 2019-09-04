Bosch e-bebek arabası, bebeğinizi güvenle taşımak şimdi daha kolay

04.09.2019 03:24

Şimdi de Elektrikli Bebek Arabası, Yokuş Yukarı Taşımak artık Kolay!

Elektrikli otomobiller, elektrikli motorsikletler, elektrikli scooterlar derken şimdi de elektrikli bebek arabası…



Bosch'un elektrikli bebek arabası üstelik akıllı telefonunuzla bağlantılı.



Yukarıda bahsettiğim elektrikli taşıma alanındaki gelişmeleri takdir edecek kişiler sadece yetişkinlerden ibaret değil. Bosch, ufak bebeklerinizi dolaştırmak için harcadığınız çabayı azaltmakla kalmayıp, ayrıca beklenmedik yönlere doğru hareket etmesini de engelliyor. Bir çift elektrikli motor ve buna bağlı sensörler kullanan e-bebek arabası duyurdu.



Bosch e-bebek arabası özellikle, bebeğinizi yokuş yukarı taşımanıza, iniş sırasında dengeli frenlemenize, yan eğimli yollarda yolda daha iyi kalmanıza yardımcı olacak. Söz konusu teknoloji aynı zamanda kontrolü kaybetmeniz durumunda veya şiddetli rüzgarlarda bebek arabasını güvenli olarak durduracak.



Akü sisteminde ise kendine göre kolaylıklar sunuyor. 9 mil menzil ile uzun süre tek başınıza kullanmanıza yardımcı olurken, 18V'luk değiştirilebilir lityum iyon pil bataryası kullanıyor. Üstelik bu bataryadan bir kısım sizde kullanabilirsiniz. Nasıl mı? USB bağlantısı üzerinden cihazlarınızı şarj edebilir, Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonunuzdan şarj seviyesini kontrol edebilir ve çalınmasını engellemek için alarm kurabilirsiniz.



Merak edenler için pil boşken normal bebek arabası gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.



Bosch e-bebek arabası hem tek çocuk, hem de ikizler için uygundur. Henüz satışa sunuldu mu, hayır ancak şirket ilk etapta bireysel satıştan ziyade bu platformu kullanacak firmalar ile anlaşmalar yapma niyetinde…



İsveç firması Emmaljunga,202o başlarında bunları kullanacak ilk şirket olacak.



Bosch

Kaynak: Teknotalk.com