Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı

Kayseri'de boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan tartışmada kan aktı. Öfkeli koca, hamile eşinin gözünün yaşına bakmadan ve karnındaki bebeğe acımadan eline geçirdiği bıçağı defalarca kadına sapladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

20.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:11

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.

5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Tisserand Josef De Souza Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Okul Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 16:11:36. #1.14#
title