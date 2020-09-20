Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı Kayseri'de boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan tartışmada kan aktı. Öfkeli koca, hamile eşinin gözünün yaşına bakmadan ve karnındaki bebeğe acımadan eline geçirdiği bıçağı defalarca kadına sapladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı. 5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İHA