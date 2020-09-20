Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı
Kayseri'de boşanma aşamasında olan çift arasında çıkan tartışmada kan aktı. Öfkeli koca, hamile eşinin gözünün yaşına bakmadan ve karnındaki bebeğe acımadan eline geçirdiği bıçağı defalarca kadına sapladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
20.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:11
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.
5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA