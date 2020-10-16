Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu
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Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu

16.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:54
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu

İzmir'de kendisini aldattığı iddiası ile eşinden boşanmak isteyen adam, eşinin arabasına gizlice GPS koydu. Durumu fark eden kadın şikayetçi olurken, mahkeme soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Yargıtay, özel yaşam alanına rıza olmadan girildiği için kararı bozarak, emsal niteliğine bir karar verdi.

İzmir'de geçen yıl meydana gelen olayda, B.B. isimli genç adam, eşi A.B.'nin kendisini aldattığı iddiası ile ayrılmaya karar verdi. İkili mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini beyan etti.

Eşine tazminat ve nafaka vermek istemeyen B.B., eşinin kendisini aldattığını kanıtlamak için sahibi olduğu araca GPS cihazı taktırıp, torpido bölümüne kayıt cihazı yerleştirdi. Aracı kullanan genç kadın, kamerayı fark edip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturma sonunda savcılık, genç adamın özel hayatını ihlal etmediğini ileri sürdüğü eşiyle evlilik birliğinin devam ettiği, bu nedenle taraflar arasında özel hayatın gizliliğini ihlal edecek suç olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlik kararıyla tamamladı. Genç kadın, takipsizlik kararına itiraz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay; eşi tarafından kiminle, ne için, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla eşinin bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına rıza göstermeden GPS cihazıyla takip edip müdahale ettiği ve evlilik birliğiyle eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirlerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği anlamına gelmeyeceğini belirtip kararı bozdu.

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Haber Yorumları (3)
ALİ VELİ DELİ: Yargıtay saçmalamış hem '''' Evlilik Birliği diyor hem de ''''Özel Yaşam Alanınna'''' öncelik vererip üstün tutarak Aile Birliğinin Temellerine Dinamit koyuyor. . . Anlayacağınız Evlilik Birliği önemli değil Bireysel özgürlükler önce gelir diyor. . . O zaman Adama sormazlarmı Evliliğe ne gerek var önüne gelen önüne gelenle istediği şekilde yaşasın !!! GÜVEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYI GERKTİRMEZ. . .
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ADSIZ: kadın adamı aldatıyor. ve şimdi adamdan nafaka bile alır. şuçluyu suçüstü yapamayacaksam hay ben
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BU NE ŞİMDİ?: Aldatmanın da önünü açtınız yani böylelikle. . . Tüh sizin kalıbınıza. . . Anası babası net belli olmayan kişiler destekler bu görüşü ancak. Yazıklar olsun hepinize !!!
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