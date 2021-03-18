ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
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ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı

18.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:03

Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandıÇORUM'da boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra Kartal'ın içinde bulunduğu araca çarpan, ardından da tüfekle ateş açarak sürücü Muhammet K.

Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı

ÇORUM'da boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra Kartal'ın içinde bulunduğu araca çarpan, ardından da tüfekle ateş açarak sürücü Muhammet K.?yı kolundan yaralayan Ferhat Kartal tutuklandı.

'Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra ile Ferhat Kartal çifti, duruşmanın ardından çıktı. Ferhat Kartal, kendisine ait otomobile binerek eşinin içinde bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü. Bir süre sonra Kartal, otomobiliyle eşi Büşra Kartal'ın içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat Kartal ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra Kartal ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

POLİS EKİBİ OLAYI ÖNLEMİŞ

Olay sırasında tesadüfen bölgeden geçen sivil polis ekibinin Ferhat Kartal'a müdahale ederek etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin elinden tüfeği aldığı saldırgan, polis merkezine götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı
ÇORUM Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan koca tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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