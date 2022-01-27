Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından darbedildi - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından darbedildi

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından darbedildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde Ö.U, boşanma aşamasında olduğu eşi M.U. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ö.U, cebinden çıkardığı bıçakla M.U'yu yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar, kadını kurtardıktan sonra Ö.U'yu darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.U. ile Ö.U, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Güncel, Haber

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