Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)



GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Mersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.

Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Kaynak: DHA