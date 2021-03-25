Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap'ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)
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Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap'ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap'ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)

İDDİANAME KABUL EDİLDİSamsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun...

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu bulunan Zarap, 12 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

AVUKAT GEZER: ÇIKACAK KARARIN EMSAL OLMASINI DİLİYORUM

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Emriye Metoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "Samsun'da müvekkilim Emriye Metoğlu'nun eski eşi İbrahim Zarap tarafından darp edilmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından iddianame düzenlendi ve sunulan mahkemede kabul edildi. Ben avukat olarak mahkemeden çıkacak kararın emsal olmasını diliyorum. Çünkü artık cezalar caydırıcı olmalıdır. Mahkemeden çıkacak karar umut verici olmalıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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