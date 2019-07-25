Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde boşandığı eşini silahla vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Şehmuz Ersait (52), boşandığı eşi Nuray Anar'ın (46) oturduğu Yavuz Sultan Mahallesi Ozan Sokak'taki evinin önüne geldi.

İşe gitmek için evden çıkan Anar'ın önünü kesen Ersait, silahla eski eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ersait ve Anar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının inlemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehmuz Ersait hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA