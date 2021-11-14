Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı
Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli, "silahla eşi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli, "silahla eşi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında, minibüsten indikleri sırada tartışma çıkmış, sözlü tartışmanın büyümesiyle Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin'e 3 el ateş açmıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kısa sürede yakalanan Muharrem Gürdeğin ise yapılan sorgunun ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.
Tutuklandı
Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Muharrem Gürdeğin, 'silahla eşi kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.