Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli, "silahla eşi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Üsküdar'da boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli, "silahla eşi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında, minibüsten indikleri sırada tartışma çıkmış, sözlü tartışmanın büyümesiyle Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin'e 3 el ateş açmıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kısa sürede yakalanan Muharrem Gürdeğin ise yapılan sorgunun ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Tutuklandı

Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Muharrem Gürdeğin, 'silahla eşi kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?

İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?

 Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı

 Köprüde peş peşe silah sesleri! 3 çocuk annesi kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

Köprüde peş peşe silah sesleri! 3 çocuk annesi kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title