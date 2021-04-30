Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 ağır yaralı

Antalya'da tam kapanmanın ilk gününde, boş yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'da tam kapanmanın ilk gününde, boş yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde yolların boş olmasına rağmen kazaların önüne geçilemedi. Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Belek-Kadriye Turizm Yolu'nda meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Ahmet Fuat Tuzcu idaresindeki 07 NTK 46 plakalı Lada marka ticari araçla karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YS 895 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lada marka otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı