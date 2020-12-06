Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan Antalya sahillerinde meraklıları deniz kabuğu için dalış yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan Antalya sahillerinde meraklıları deniz kabuğu için dalış yaptı.

Turistlerden kalan bozuk para ve ziynet eşyalarını ellerinde dedektörlerle arayan definecilerin ardından deniz kabuğu koleksiyoncuları da harekete geçti. Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan birbirinden renkli deniz kabukları akvaryumcular ve koleksiyonerler için toplanıyor. Alanya ilçesi İncekum sahillerinde kısıtlamayı fırsat bilen cankurtaran, kimsenin olmadığı sahilde dalış yapıp deniz kabuğu çıkardı. İki saat içinde yüzlerce deniz kabuğu toplayan Ahat Payarlıoğlu, özellikle akvaryumcular için olmazsa olmaz olan deniz kabuklarını tek tek toplayıp kurutuyor. Normal zamanda tatilcilerin yoğunluğu sebebiyle bulanık olan, son iki gündür ise berraklaşan denizin altında yüzlerce deniz kabuğu toplayan Payarlıoğlu, "Ağır olduğu için derin sularda bulunuyor. Burada aynı zamanda işletme sahibiyim, kışın benim hobim bunlar, kıyıya vurmuyor. Koleksiyoncular, akvaryumcular gelip benden alıyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında
Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında
Boş kalan Kadıköy ve Caddebostan sahili havadan fotoğraflandı
Boş kalan Kadıköy ve Caddebostan sahili havadan fotoğraflandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Sörloth Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boş kalan sahillerde definecilerden sonra deniz kabuğu koleksiyoncuları iş başında - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:37:34. #1.15#
title