Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi
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Ortaköy Meydanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı.

18.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:29
Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Ortaköy Meydanı'nın boş hali de havadan görüntülendi.

Korona virüsünün (Covid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsünden dolayı boş kaldı.

İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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