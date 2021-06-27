Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor
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Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Kültür Sanat

Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor -Trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları başta olmak üzere 700 farklı duvara yağlı boya resim yaptı Denizli'de emekli Gürcan Ekici, 20 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor.

Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor

-Trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları başta olmak üzere 700 farklı duvara yağlı boya resim yaptı

DENİZLİ - Denizli'de emekli Gürcan Ekici, 20 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor. Ekici, trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonlarında yaklaşık 700 duvara resim yaptı.

Denizli'de yıllarca devlet memurluğu yaptıktan sonra 11 yıl önce emekliye ayrılan Gürcan Ekici, 20 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor. Bu güne kadar trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları başta olmak üzere 700 farklı duvara yağlı boya resim yapan Ekici, yurt içinde farklı illerde ve yurt dışında da birçok ülkede duvarlara resim çizdi. Genellikle manzara resimleri yapan Ekici, çizdiği resimlerin tasarımını da kendi yapıyor.

Duvarın büyüklüğüne göre duvar resmini üç gün ile bir haftada bitirdiğini anlatan Ekici; "27 yıl memur olarak teknik ressamlık yaptıktan sonra 2010 yılında emekli oldum. Çalıştığım dönemde hafta sonu veya yıllık izinlerimde yine resim yapıyordum. Emekli olduktan sonra tamamen resme yöneldim. Önceleri köy içerikli tablo çalışmalarım oluyordu. Son zamanlarda tablo resim çok ilgi görmemeye başladı. Birçok insan resim yapmaya başladı. Dolayısıyla görüntü anlamında cep telefonları, fotoğraf makineleri yaygınlaşmasıyla bir doyuma ulaşıldı. Benim doğa çalışmalarım yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Büyük boyutlu çalışmalar olduğu için açık söyleyeyim işin ticari yönüyle değerlendirecek olursak duvar resimlerinden para kazanıyorum. Duvar resimleri bu anlamda bana baya katkı sağlıyor. Yaklaşık 700 civarında duvar resmi yapmışımdır. Genelde duvar resimlerini talep üzerine yapıyorum. Konularda talep üzerine oluyor, bazen bana bırakıyorlar. Bugüne kadar çok alan boyadım. Metrekare bazında söyleyecek olursak bin 200 metrekare alanda resim yapmışımdır. Talep edildiğinde başka şehirlere yurtdışına gittiğim oldu. Elektrik trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları gibi insan sirkülasyonu olan yerlerde çalışmalarım oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz resmin yapımı üç gün sürdü. Talep eden arkadaşım konuyu belirledi. İçeriğini ise kafama göre dizayn ettim. Yaklaşık 15 metre eni 3 metre uzunluğu var. Artık ben büyük duvarlara alıştığım için tuvallerde çalışamıyorum" dedi.

Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor
Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor
Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor
Boş bulduğu duvarlara resim yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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