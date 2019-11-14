Boş arsada bebek cesedi bulundu
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Boş arsada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu.

14.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:04
Boş arsada bebek cesedi bulundu

'nın ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş bir arsada poşet içerisine konulmuş ve prematüre doğduğu tahmin edilen bir bebek cesedi bulundu.


Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ortaya çıkan olay sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler boş arsaya poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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